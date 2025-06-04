Низькорослі кущі малини – ідеальне рішення для тих, хто має обмежену площу

Не обов’язково висаджувати великі плантації, щоб насолоджуватися солодкою малиною все літо. Серед сучасних сортів є такі, що займають мінімум місця, але дають рясний і смачний урожай. Детальніше про них пише «Сенсація».

Компактні сорти для невеликих ділянок

Низькорослі кущі малини – ідеальне рішення для тих, хто має обмежену площу, але хоче щороку отримувати стабільний урожай ягід. Такі рослини не вимагають багато місця, легко доглядаються і підходять навіть для вирощування на вузьких грядках або біля паркану.

Оптимальна висота

Найкраще обирати сорти з висотою кущів до 1,3-1,5 м. Вони не тільки компактні, а й щедро плодоносять – до кількох кілограмів з кожного куща. До того ж, догляд за такими рослинами значно простіший, ніж за високими сортами.

«Дельнива»

Цей ремонтантний сорт польського походження дозріває пізно, з серпня до перших заморозків. Кущ заввишки до 1,3 м, має сильні пагони з шипами. Плоди великі, щільні, ароматні, подовженої форми. Висока морозостійкість (до -30°C) дозволяє вирощувати його в будь-якому регіоні країни. Урожайність – до 4 кг з куща.

«Джоан Джі»

Британський гібрид без шипів, який дає два врожаї на сезон: перший у липні, другий – у вересні. Кущі заввишки до 1,3 м, міцні та розгалужені. Ягоди великі, яскраво-червоні, із соковитою кисло-солодкою м’якоттю. Урожайність – до 7 кг з одного куща. Однак варто враховувати, що цей сорт не надто морозостійкий, тому найкраще підходить для теплих регіонів.

Обираючи малина для своєї ділянки, звертайте увагу не лише на розмір куща, а й на кліматичні умови регіону. Так ви зможете отримувати смачні ягоди з мінімальними зусиллями.