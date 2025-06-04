Індики схильні до патологій інфекційного характеру, кишкових розладів

У перші дні після народження індичата особливо вразливі до інфекцій, тому правильне пропоювання допомагає зміцнити імунітет та зберегти молодняк. «Папуга Інфо» розповідає, чим потрібно пропоювати індичат у перші дні життя.

Чому треба пропоювати індичат?

Індики схильні до патологій інфекційного характеру, кишкових розладів. Причому такий прояв може спостерігатися і при забезпеченні всіх необхідних умов для індичат та правильному раціоні. При зараженні птах починає відставати у розвитку, слабшати та поступово гине. Тому, щоб виключити такі наслідки, необхідно пропоювати їх. Подібні заходи допомагають:

Збільшити показник виживання молодняку на 60-65%. Забезпечити активне зростання, швидке збільшення у вазі у птахів. Посилити захисні функції імунітету. Підвищити та стабілізувати апетит. Активізувати спосіб життя індичат.

Що давати індичатам у перші дні?

Щоб індичата не страждали від різних захворювань, їм вводять до раціону спеціальні допоміжні ветеринарні препарати. Більшість птахівників рекомендують пропоювати молодняк навіть у тому випадку, якщо вони вирізняються міцним здоров’ям. Щоб дізнатися, чим пропоювати молодняк у перші дні життя, необхідно звернути увагу на породу індичат, необхідність у конкретних мінералах, вітамінах, препаратах:

Зміцнити захисні функції імунної системи можна, якщо пропоювати індичат вітамінно-мінеральними комплексами. Такі комплекси починають давати практично від народження. Профілактичний курс – 1 тиждень. У цей час призначаються вітаміни групи B, які нормалізують засвоєння жирів, вуглеводів, білків, що сприяє розвитку м’язів та кісток. Вітамін D необхідний у профілактичних цілях від рахіту. Вітаміни А та Е активізують синтез гормонів та ферментів. Щоб блокувати процеси життєдіяльності патогенної мікрофлори, потрібні антибіотики. Якщо пропоювати індичат у перші дні життя такими препаратами, значно знижується ймовірність розвитку патологій, епідемії між особинами. Пропоювати антибіотиками потрібно дуже обережно, з урахуванням чіткої схеми, а в іншому випадку птахи можуть постраждати від розвитку дисбактеріозу. Посилити захисні сили імунітету, опір організму до інфекції допоможуть імуномодулятори. Пробіотики використовуються у комплексній терапії з антибіотиками. Вони необхідні мінімізації ризику розвитку кандидозу, дисбактеріозу. На додаток подібні препарати допомагають активувати функцію травлення протягом 1 місяця життя пташенят.

Проте, щоб не нашкодити пташенятам, їх потрібно пропоювати ветпрепаратами за певною схемою:

Антибіотики слід давати пташенятам з 3-5 дня життя. Це зумовлено тим, що індичати народжуються зі стерильним кишківником, який протягом кількох днів населяється корисними мікроорганізмами, необхідними для нормального травлення. Якщо ж дати пташенятам антибіотики в 1-2 день життя, вся корисна мікрофлора буде пригнічена, птах починає страждати від порушення функції травлення.

Основна смертність індичат відбувається на 12-14 добу життя, тому до цього періоду рекомендується закінчити перший курс антибіотиків, а також розпочати другий.