Деякі продукти, якими не потрібно годувати коней, адже вони можуть бути шкідливими та навіть смертельними

Багато людей схильні винагороджувати своїх коней, даючи їм людську їжу, таку як яблука, морква, груші, виноград та багато іншого. Проте, є деякі продукти, якими не потрібно годувати коней, адже вони можуть бути шкідливими та навіть смертельними. GutzBusta поясняє, які продукти не можна давати коням.

Які продукти заборонено давати коням?

1. Шоколад

Так само як і собакам та котам, коням не можна давати шоколад. Відомо, що шоколад містить інгредієнт під назвою теобромін, який може викликати судоми та внутрішню кровотечу. Це може призвести до прискореного серцебиття, неспокою, м'язового тремтіння та діареї.

Кінь може негативно відреагувати на ці речовини. Ефект може бути непомітним, коли ви годуєте їх у невеликих кількостях, але великі дози можуть призвести до фатальних наслідків для коней. З іншого боку, менші дози мають ефект, подібний до кофеїну. Це може призвести до того, що коні, які беруть участь у змаганнях, не пройдуть допінг-тест.

2. Картопля

Зазвичай коням не подобається смак картоплі, але в певний момент у них може виникнути спокуса її з'їсти. Картопля належить до сімейства пасльонових, що робить її токсичною для коней. Вона містить сполуку під назвою атропін, яка може впливати на вегетативну нервову систему вашого коня.

Сира картопля більш небезпечна, ніж варена, але отруєння картоплею все одно можливе навіть у вигляді чипсів, картоплі фрі або інших продуктів на основі картоплі. Стебла і листя картоплі також токсичні для коней.

У той час як інші коні можуть їсти картоплю без жодних проблем, інші коні часто відчувають шлунково-кишкові розлади або атропінову токсичність. Через такий високий ризик, краще завжди уникати годування коней цим крохмалистим овочем.

3. Помідори

Як і картопля, помідори також належать до родини пасльонових, тому ви ніколи не повинні годувати ними коней.

Вони також містять атропін, який може викликати коліки, прискорене серцебиття, закрепи та знизити рівень слини. Зелені частини томатів також містять алкалоїд, який може сповільнювати роботу кишківника. Коням зазвичай не подобається смак помідорів, але в якості запобіжного заходу саджайте помідори в безпечному місці, подалі від них.

4. М'ясо

Ми всі знаємо, що коні – травоїдні тварини, тобто їхня травна система не пристосована для вживання м'яса. У м'ясоїдних тварин загострені зуби, які допомагають їм їсти м'ясо, в той час, як у травоїдних, таких як коні, зуби призначені лише для пережовування рослин.

Травна система коней також значно відрізняється від травної системи м'ясоїдних тварин. Проте немає жодних доказів того, що вживання м'яса може мати довгострокові побічні ефекти. Однак, щоб уникнути серйозних проблем з травленням, краще тримати коней якомога далі від вживання будь-яких м'ясних продуктів.

5. Хліб

Хліб містить пшеницю, яка має дефіцит вітамінів A, D і E – поживних речовин, які необхідні в раціоні коня. У ньому багато фосфору, але мало кальцію. Проте більша кількість фосфору перешкоджає засвоєнню кальцію, що ще більше посилює дефіцит кальцію. Без достатньої кількості кальцію в раціоні коня організм почне витягувати кальцій з кісток і послаблювати їх, тому чим більше хліба ви згодовуватимете коню, тим більша ймовірність того, що це станеться.

6. Авокадо

Авокадо містить персин – речовину, яка є токсичною для коней. Це може викликати такі симптоми, як респіраторний дистрес, набряки, нерегулярне серцебиття та неврологічну дисфункцію. У важких випадках це може призвести до летального результату.

Всі частини авокадо, включаючи листя, стебла і кору, токсичні для коней.

7. Молочні продукти

Коні не переносять лактозу. Тому загалом молочні продукти в будь-якому вигляді небезпечні для них, оскільки вони не мають належних травних ферментів для засвоєння лактози.

Споживання будь-якої їжі з лактозою може призвести до серйозних розладів травлення та діареї.

8. Хрестоцвіті овочі

Хрестоцвіті овочі, такі як броколі, капуста, брюссельська капуста або кольрабі, надзвичайно газоутворювальні. Вони містять цукор під назвою рафіноза, який викликає дискомфорт і кишкові гази у коней. Не варто згодовувати коням велику кількість цих овочів, адже це може призвести до летального разультату.