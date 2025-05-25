Кролики будуть у захваті: на що звернути увагу при виборі комбікорму
Обирайте лише спеціалізований комбікорм для кролів, адже він збалансований за поживністю та має потрібні для кролів компоненти
Комбікорм – це основа раціону для кроликів у багатьох господарствах, але важливо правильно підібрати суміш, аби тварини добре росли й не хворіли. Ava Market розповідає, як правильно обрати комбікорм.
На що звернути увагу при виборі комбікорму?
Обирайте лише спеціалізований комбікорм для кролів, адже він збалансований за поживністю та має потрібні для кролів компоненти.
Що має бути в якісному комбікормі:
- Мелені зернові – овес, пшениця, кукурудза. Вони складають основу корму, в процентному змісті це може бути від 30% до 45% загальної маси суміші. Корми для лактаційних кролиць і молодняку мають максимальні показники за цим параметром.
- Джерело протеїнів, який необхідний для росту і швидкого набору ваги – соняшникова і соєва макуха, соєвий шрот, кісткове борошно, кормові дріжджі.
- Вітамінно-мінеральний комплекс, збалансований таким чином, щоб кролики могли отримати ті речовини, яких немає в достатній кількості в інших компонентах корму. Джерелом вітамінів і мінералів служать премікси, фармацевтичні суміші, кухонна сіль, крейда.
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