Обирайте лише спеціалізований комбікорм для кролів, адже він збалансований за поживністю та має потрібні для кролів компоненти

Комбікорм – це основа раціону для кроликів у багатьох господарствах, але важливо правильно підібрати суміш, аби тварини добре росли й не хворіли. Ava Market розповідає, як правильно обрати комбікорм.

На що звернути увагу при виборі комбікорму?

Обирайте лише спеціалізований комбікорм для кролів, адже він збалансований за поживністю та має потрібні для кролів компоненти.

Що має бути в якісному комбікормі: