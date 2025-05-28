У природі дорослі гуси їдять переважно рослинну їжу

Гуси здається невибагливими у харчуванні, проте деякі продукти їм категорично заборонені. УНІАН розповідає, що не можна давати гусенятам та дорослим гусям.

Що не можна давати гусенятам?

У природі дорослі гуси їдять переважно рослинну їжу, іноді – жучків-черв'ячків і дрібну рибку. Проте гусенят годувати зеленню відразу ж після народження не можна.

Що дають гусенятам:

У перший день – тільки воду. На другий, третій і четвертий – жовток яйця з подрібненою зеленою цибулею. На п'ятий – можна вводити сир.

Після цього ви можете додавати у раціон подрібнену конюшину, люцерну та кропиву. А з тижневого віку – додавати пшеничну та кукурудзяну кашу. З кожним днем зелені можна давати все більше і більше, але нових продуктів у раціоні повинно бути не більше 15% і щоразу потрібно спостерігати, як гусенята на них реагують.

Давати занадто рідку їжу гусенятам не можна. Консистенція має бути такою, щоб стиснувши в руці, вона розсипалась. В іншому разі вона затикатиме носові отвори в малюків, що може спричинити запалення порожнини носа і вони загинуть.

Що не можна давати гусям?

Дорослих гусей не можна годувати свіжо збираним житом, адже перед застосуванням воно повинно відлежатися 3 місяці. Також заборонено давати гусям зіпсовану їжу, яка уражена гниллю, або пророслою та зеленою картоплею.

Солоні та солодкі продукти можуть нашкодити. Тому випічку, копченості, чипси або навіть цукерки – давати гусям заборонено. Жирна їжа також входить у цей список.

Окрім цього, свіжий хліб також не варто давати, адже це не природна їжа для гуски та поживних речовин у цьому продукті мало. Якщо годувати гусей хлібом, то вони просто зажиріють і зароблять собі проблеми з травленням.

І ще один момент: не всі трави корисні гусям – деякі можуть викликати розлад травлення і зниження продуктивності.

Небезпечними для гусей вважаються: