У перші тижні життя індичат важливо забезпечити їм правильний догляд

У перші тижні життя індичат важливо забезпечити їм правильний догляд, зокрема якісне харчування, доступ до чистої води та комфортні умови утримання. Журнал «Наше птахівництво» пояснює, як правильно годувати та поїти індичат у перші дні.

Як правильно поїти індичат?

У перші два тижні життя індичат потрібно використовувати вакуумні напувалки з розрахунку до 50 голів на кожну. Також актуальною залишається розроблена багато років тому практика додавання у воду індичатам першого тижня глюкози (1 столова ложка на 1 літр води) чи аскорбінової кислоти (1 чайна ложка на 1 літр води).

Також у перші 3-5 днів життя індичат доцільно ввести у воду антибактеріальні препарати.

Як правильно годувати індичат?

У перші 2-3 дні корм індичатам варто насипати у годівниці-піддони з бортиком заввишки 2-3 см і до 3-тижневого віку його висота не має перевищувати 4 см.