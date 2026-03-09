Деякі прості інгредієнти, зокрема сода, дріжджі та сіль, використовують для різних етапів догляду за рослиною

Багато городників шукають складні схеми підживлення та захисту рослин, хоча деякі ефективні засоби можна знайти просто на кухні. Звичайні продукти можуть допомогти покращити ріст рослин і захистити їх від шкідників. Детальніше про це пишуть «Добрі новини».

Цибуля вважається невибагливою культурою, проте вона дуже залежить від якості посадкового матеріалу, поживності ґрунту та захисту від шкідників. Саме тому правильні дії на початку сезону і під час росту можуть суттєво вплинути на майбутній урожай.

Деякі прості інгредієнти, зокрема сода, дріжджі та сіль, використовують для різних етапів догляду за рослиною. Кожен із цих засобів має свою роль і допомагає підтримувати здоровий розвиток культури.

Сода для підготовки цибулі перед посадкою

Перед висаджуванням цибулини бажано підготувати. Замочування посадкового матеріалу допомагає активізувати процеси росту і сприяє швидшому укоріненню.

Для приготування розчину використовують одну чайну ложку соди на один літр води. У цьому розчині цибулини залишають приблизно на пів години.

Таке замочування створює слабколужне середовище, яке допомагає очистити поверхню луски та стимулює пробудження цибулин після зберігання. У результаті рослини починають рости більш рівномірно.

Дріжджовий настій для активного росту

Коли цибуля починає формувати зелене перо, рослині потрібна додаткова підтримка. У цей період деякі городники використовують дріжджовий настій.

Для його приготування беруть приблизно 50 грамів дріжджів, розчиняють у п’яти літрах теплої води та додають дві столові ложки цукру. Суміш залишають настоюватися приблизно дві години.

Отриманим розчином поливають рослини під корінь по зволоженому ґрунту. Такий настій активізує мікроорганізми у ґрунті та покращує засвоєння поживних речовин. Завдяки цьому перо росте густішим, довшим і має насичений колір.

Застосовувати цей спосіб варто помірно, достатньо одного або двох поливів на початку активного росту.

Сіль для захисту від шкідників

Однією з найпоширеніших проблем під час вирощування цибулі є цибулева муха. Її личинки пошкоджують підземну частину рослини і можуть зіпсувати значну частину врожаю.

Для зменшення ризику появи шкідника іноді використовують звичайну кухонну сіль. Її рівномірно розсипають по поверхні ґрунту.

Приблизна норма становить одну склянку солі на один квадратний метр ділянки. Після цього грядку добре поливають водою.

Таку процедуру рекомендують проводити не більше двох разів за сезон. Важливо не перевищувати дозування, адже надмірна кількість солі може негативно вплинути на стан ґрунту.

Що варто пам’ятати

Сода, дріжджі та сіль можуть допомогти покращити умови для росту цибулі та зменшити ризик появи шкідників. Проте важливо використовувати ці засоби обережно і дотримуватися рекомендованих пропорцій.