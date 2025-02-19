При виборі сорту зверніть увагу на його терміни дозрівання

Різні сорти цибулі мають свої особливості, які потрібно враховувати залежно від кліматичних умов та цілей вирощування. Від класичних ріпчастих до білих та червоних варіантів – кожен сорт має свої переваги та підходить для різних умов. SadFans пише про ннайкращі сорти цибулі, які принесуть хороший врожай.

Під час вибору сорту цибулі важливо враховувати регіональні особливості. Сорти цибулі можна умовно поділити на два основні типи: південні та північні. Південні сорти зазвичай мають м’який смак і швидко дозрівають, але їх не можна довго зберігати. Вони чудово підходять для приготування салатів. У північних районах для отримання хорошого врожаю південні сорти варто вирощувати через розсаду. Північні сорти, навпаки, більш гострі, але вони добре зберігаються і можуть радувати вас свіжими цибулинами впродовж довгого часу.

Популярні та родючі сорти:

«Ред Барон» – ранньостиглий сорт з напівгострим смаком. Цибулини округлі, з червоним або темно-фіолетовим кольором. Цей сорт добре підходить для вирощування через розсаду, оскільки дозволяє отримати великі цибулини. Термін зберігання не дуже довгий. Маса цибулини: 130-150 г. «Сноуболл» – середньоранній сорт білої цибулі, має майже круглі цибулини білого кольору. Добре переносить несправжню борошнисту росу, але є середньо стійким до шийкової гнилі. Маса цибулини: 120-200 г. «Стригуновський місцевий» – скоростиглий сорт з круглими щільними цибулинами, що мають світлу м’якоть. Цей сорт добре росте як в холодному, так і в жаркому кліматі. Маса цибулини: 45-80 г. «Стурон» – середньостиглий сорт з округлими цибулинами білого кольору, покритими жовто-коричневою шкіркою. Стійкий до хвороб і стрілкування. Маса цибулини: 70-180 г. «Техаський жовтий» – ранньостиглий сорт з великими цибулинами солом'яно-жовтого кольору. Цей сорт стійкий до рожевої гнилі коренів. Маса цибулини: 80-150 г. «Центуріон F1» – середньоранній гібрид з опукло-витягнутими цибулинами. Цей сорт стійкий до стрілкування та хвороб цибулі. Маса цибулини: 65-150 г.

При виборі сорту зверніть увагу на його терміни дозрівання, смакові якості та здатність до зберігання. Це дозволить вам правильно планувати посів і забезпечити себе смачною та здоровою цибулею протягом усього сезону.