Ці сорти дозволяють отримати високі врожаї, стійкі до хвороб і добре зберігаються

Морква – один з найбільш популярних овочів, який вирощують фермери по всьому світу. Для отримання високого врожаю важливо вибрати правильний сорт, який буде відповідати вимогам клімату та умов вирощування. Аgrolife пише про п'ять найкращих гібридів моркви. Ці сорти дозволяють отримати високі врожаї, стійкі до хвороб і добре зберігаються.

«Болівар F1»

Цей гібрид належить до типу Шантане і має середню довжину близько 16 см. Верхня частина коренеплоду має діаметр від 4 до 5 см, а нижня – від 2 до 3 см. Плоди мають конусну форму та гладку поверхню без вічок. Вони яскраво помаранчеві, як ззовні, так і всередині. «Болівар F1» чудово підходить для зберігання та переробки, а також може вживатися у свіжому вигляді. Він стійкий до розтріскування і добре переносить стресові умови, що робить його менш схильним до деформацій. Цей гібрид проявляє високу стійкість до різних умов вирощування, тому його можна вирощувати у різних регіонах.

«Балтімор F1»

«Балтімор F1» – ранньостиглий гібрид, що має великі, соковиті плоди. Зазвичай вони дозрівають через 103 дні після посадки і мають масу від 120 до 250 грамів. Плоди мають довгасту форму з гладкою поверхнею, а їх м'якоть є дуже соковитою та солодкою. Гібрид підходить для переробки, заморожування та консервування, а також має гарну стійкість до хвороб, таких як альтернаріоз. Рослини досягають висоти 40 см і мають здорове темне листя. «Балтімор F1» добре підходить для механічного збору завдяки своїй стійкості до ламкості.

«Абако F1»

«Абако F1» – це гібрид ранньої моркви, що характеризується компактними розмірами коренеплодів з гладкою шкіркою та маленькою серцевиною. Довжина коренеплодів становить 18-20 см, а діаметр – 4-6 см. Вегетаційний період цього сорту – 110 днів. Плоди не тріскаються і відзначаються чудовою соковитістю та солодким смаком. «Абако F1» добре підходить для механічного збору та вирощування на виробництві. Гібрид не схильний до альтернаріозу і має гарну стійкість до хвороб, що робить його ідеальним для промислового вирощування.

«Джерада F1»

«Джерада F1» – це ранньостиглий гібрид моркви Нантського типу з періодом вегетації 90 днів. Плоди мають довжину 25 см і масу 200-250 грамів, з гладкою поверхнею та яскраво-помаранчевим кольором. Цей гібрид має чудову стійкість до хвороб і не схильний до розтріскування чи цвітушності. М'якоть плоду дуже соковита та солодка. «Джерада F1» підходить для збору за допомогою механізмів і для переробки, а також має відмінні зберігання властивості.

«Сатурно F1»

«Сатурно F1» – це надранній гібрид, який дозріває за 50-55 днів, якщо вирощується під агроволокном. Плоди мають циліндричну форму з гладкою поверхнею та довжиною 18-19 см. М'якоть моркви щільна і солодка, з високим вмістом каротину. «Сатурно F1» стійкий до розтріскування та не схильний до хвороб, таких як альтернаріоз та борошниста роса. Це ідеальний гібрид для вирощування в теплицях або під плівкою, оскільки він дозволяє отримати ранній врожай, який можна реалізувати за високою ціною.