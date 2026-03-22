Паста орзо з грибами. Рецепт дня
Паста орзо з грибами – це проста страва, яку можна швидко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Вона поєднує ніжну текстуру дрібної пасти з насиченим смаком грибів. Рецепт від Cook with me at home.
Інгредієнти
|Паста орзо
|250 г
|Масло
|до смаку
|Цибуля шалот
|2 шт.
|Вершки 33%
|250-300 мл
|Пармезан
|100 г
|Сіль та перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Закип’ятіть воду, посоліть. Викладіть пасту та проваріть 8-10 хвилин.
Крок 2
На розігрітій сковорідці обсмажте цибулю з маслом до м’якості. Викладіть гриби та теж обсмажте, помішуючи все разом до моменту, коли рідина з грибів повністю випарується і вони почнуть підрум’янюватися. Додайте спеції.
Крок 3
Вилийте в сковорідку вершки, помішуючи, доведіть до кипіння. Додайте відварену пасту, протушкуйте кілька хвилин. Викладіть потертий сир та ще раз гарно перемішайте перед подачею.
