Ніжна паста з фрикадельками чудово підійде як для ситного обіду, так і для романтичної вечері. Ви можете обрати будь-яке м’ясо та овочі, які вам до вподоби.

Інгредієнти:

Для овочевої основи:

кабачки – 3 шт.;

перець червоний солодкий – 2 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

Для фрикадельок:

індичка, філе – 450 г;

яйце куряче, жовток – 1 шт.;

майонез 72% – 2 ст. л.;

панірувальні сухарі – 1/5 скл.

Для макаронів:

спагеті – 450 г;

оливкова олія – 2 ст. л.;

лимон – 1 шт.;

петрушка – пучок.

Спосіб приготування:

Помийте кабачки та перці. Почистьте шкірку кабачків. Почистьте від серцевини як перці, так і кабачки. Розріжте кабачки навпіл і наріжте півкільцями. Наріжте перці довгими смужками. Почистьте цибулю й наріжте півкільцями, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Розігрійте духовку до 220 градусів. Застеліть два дека алюмінієвою фольгою. Розкладіть овочі на одному з дек в один рівний шар. Запікайте протягом 30 хвилин.

У середній мисці змішайте фарш або подрібнене мʼясо, яйце, майонез, панірувальні сухарі та приправи. Скачайте фрикадельки розміром 3 см і викладіть їх на друге деко на відстані приблизно 1,5 см. Запікайте фрикадельки 20 хвилин у духовці разом з овочами.

Коли овочі та фрикадельки будуть у духовці, поставте на плиту велику каструлю з водою, посоліть і доведіть до кипіння. Опустіть спагеті в окріп і відваріть згідно з інструкцією на упаковці. Відварені спагеті відкиньте на друшляк. Коли вода стече, поверніть їх у каструлю.

Помийте, обсушіть і подрібніть петрушку. Витисніть із лимона сік. У каструлі з макаронами змішайте обсмажені овочі, фрикадельки та макарони з оливковою олією, лимонним соком та петрушкою.