Деруни – одна з найпопулярніших картопляних страв, але процес їх приготування часто асоціюється з довгим натиранням картоплі на терці. Проте існує простіший підхід, який дозволяє обійтися без тертки та значно пришвидшити процес. «Добрі новини» розповідають, як приготувати деруни без використання тертки.

Чим можна замінити тертку?

Замість класичного натирання картоплі на тертці її можна подрібнити іншим способом. Найкращий варіант – звичайна м’ясорубка. Хоча блендер чи кухонний комбайн теж впораються, але м’ясорубка забезпечить ту саму «правильну» текстуру дерунів – подрібнить картоплю рівномірно, зберігаючи структуру.

На подрібнення йде не більше 10 хвилин, а на смаження – ще 10-15.

Якщо ви хочете отримати розсипчасту текстуру – пропустіть картоплю через велику насадку. А для більш ніжних і щільних дерунів – пропустіть картоплю через м’ясорубку двічі.