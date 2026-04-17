Під час приготування дерунів багато господинь стикаються з проблемою: натерта картопля швидко темніє. Це природний процес окиснення, однак його легко уповільнити, якщо знати кілька простих кулінарних способів. Pixel Inform розповідає, що додати в деруни, щоб картопля не темніла.

Що додати до заготівлі, щоб картопля не темніла?

Цибуля.

Цей овоч додають не лише для соковитості та приємного смаку. Цибуля також здатна зберегти колір картоплі, якщо ввести її в достатній кількості.

Як правило, на 500 грамів картоплі беруть одну цибулину середніх розмірів.

Сметана.

Якщо ви хочете, щоб деруни не темніли і навіть набули золотого відтінку, то просто додайте в заготівлю пару ложок сметани.

Лимонний сік.

Дехто переживає, що лимонний сік може вплинути на смакові якості дерунів, але це не так. Одна маленька ложка лимонного соку, додана в заготівлю, допоможе зберегти приємний колір картоплі.