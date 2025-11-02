Інгредієнтом, який змінить смак – є морква

Навіть, якщо ви любите деруни, з часом ця страва може набриднути. Проте існує один інгредієнт, який може змінити смак звичної для всіх страви. Smakosze розповідає, що варто додати до дерунів.

Який інгредієнт змінює все?

Інгредієнтом, який змінить смак, є морква. Вона додає картопляній суміші не лише колір, але й натуральні цукри, які карамелізуються під час смаження, створюючи хрустку та блискучу скоринку. А її легка солодкість робить смак дерунів насиченішим та яскравішим.

Окрім цього, текстура дерунів стане пружнішою. На 1 кілограм картоплі потрібно всього 200 грамів моркви.