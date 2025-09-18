Професійні кухарі впевнені, що найсмачнішими виходять ті деруни, які містять мінімальну кількість продуктів

Деруни – це проста та смачна страва, але помилки в приготуванні можуть зіпсувати результат. І один інгредієнт, який багато хто автоматично додає, насправді краще виключити – або дуже обмежити його використання. ТСН розповідає, чи потрібно додавати у деруни борошно.

Професійні кухарі впевнені, що найсмачнішими виходять ті деруни, які містять мінімальну кількість продуктів. До цієї страви входить натерта картопля та цибуля, яйця та спеції.

Але багато хто сперечається, чи потрібно додавати в деруни борошно? Виявляється, саме від борошна варто відмовитися. Річ у тім, що деруни можуть вийти «гумовими», сухими зверху та з непропеченою серединою.

Якщо ж ви готуєте велику кількість дерунів і плануєте, щоб вони довше полежали, додайте 2-3 ложки борошна на 1,5 кілограма картоплі. А щоб суміш не потемніла, можна замінити борошно ложкою сметани.