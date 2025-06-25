Картопля темніє від контакту з повітрям, тому смажити деруни краще одразу після того, як картопляна суміш буде готова

Деруни – улюблена страва багатьох, але часто буває, що терта картопля швидко темніє, а готові деруни мають через це непривабливий вигляд. «24 канал» розповідає, як правильно натирати деруни, щоб вони не потемніли.

Як уникнути потемніння картоплі?

Щоб терта картопля не темніла під час приготування, її потрібно натирати впереміш із цибулею. Досвідчені господині радять: після кожної картоплини одразу натирати трохи цибулі. Цей метод не тільки покращуватиме смак дерунів, але й забезпечить їм золотистий відтінок.

Ще один спосіб зберегти золотавий колір дерунів – додати до тіста дві столові ложки сметани. Так, її зазвичай використовують для подачі страви, додавши до неї трохи зелені та часнику. Проте якщо додати сметану до картоплі це допоможе уникнути потемніння картоплі та покращить смак.

Також пам’ятайте, що картопля темніє від контакту з повітрям, тому смажити деруни краще одразу після того, як картопляна суміш буде готова.