Дрібна тертка, з її гострими маленькими отворами, руйнує клітинні стінки картоплі

Коли картоплю для дерунів натирають на дуже дрібній тертці, результат часто буває не таким, як очікують. Замість хрумкої, добре сформованої страви – виходить водяниста та клейка. Pixel Inform розповідає, чому не варто терти картоплю на дрібній тертці.

Що не так із дрібною терткою?

Дрібна тертка руйнує клітинні стінки картоплі. Замість пружної стружки ви отримаєте водянисте пюре. Цей процес вивільняє не лише надмірну кількість соку, але й найцінніший компонент – крохмаль. А саме він виступає природним клеєм, що зв’язує масу та надає їй форму. І втративши крохмаль, ваша страва не стане хрусткою та цілісною.

Окрім цього кашоподібна маса миттєво окиснюється та темніє, адже площа контакту з повітрям стає більшою.

Тому краще використовувати тертку з великими отворами, адже замість того, щоб розривати, вона акуратно нарізає картоплю на тонкі окремі волокна. Завдяки цьому крохмаль залишається всередині, а структура зберігається. Також велика смужка картоплі значно менше виділяє соку, тому вам не доведеться вітискати масу до останньої краплі чи додавати зайву ложку борошна.