Існує відразу кілька способів, завдяки яким можна зменшити відсоток жиру в дерунах

Під час смаження дерунів часто трапляється, що вони поглинають забагато олії – і замість хрусткої та легкої страви виходить жирна та важка. Щоб уникнути цього, існують прості способи, які допоможуть стримувати надмірне вбирання жиру. Що додати до картоплі? Алкоголь. На 1 кілограм тертої картоплі потрібно додати половину чайної ложки горілки або коньяку. Переживати, що страва набуде смаку спиртного, не варто – алкоголь повністю випарується під час термічної обробки. Олія. Перед смаженням олію можна додати безпосередньо в картопляну масу. Потрібна всього 1 столова ложка олії на кожен кілограм картоплі. Вона не лише створить «захисний бар’єр», а й зменшить кількість олії на пательні.

