Не вбиратимуть олію: що додати до дерунів, щоб вони не були жирними
Під час смаження дерунів часто трапляється, що вони поглинають забагато олії – і замість хрусткої та легкої страви виходить жирна та важка. Щоб уникнути цього, існують прості способи, які допоможуть стримувати надмірне вбирання жиру.
Що додати до картоплі?
Алкоголь. На 1 кілограм тертої картоплі потрібно додати половину чайної ложки горілки або коньяку. Переживати, що страва набуде смаку спиртного, не варто – алкоголь повністю випарується під час термічної обробки.
Олія. Перед смаженням олію можна додати безпосередньо в картопляну масу. Потрібна всього 1 столова ложка олії на кожен кілограм картоплі. Вона не лише створить «захисний бар’єр», а й зменшить кількість олії на пательні.
За матеріалами Prosto Way та «24 канал»