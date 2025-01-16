Як почистити варені яйця швидко і не пошкодити білок: кулінарний лайфхак
Під час варіння через отвір у шкарлупі всередину яйця проникає вода
Варені яйця часто використовують у салатах та інших стравах, але почистити їх буває складно. Pixelinform про метод, який допоможе швидко та легко відокремити шкаралупу, не пошкодивши білок.
Що знадобиться:
- яйця;
- голка або шпилька.
Інструкція:
Перед тим як ставити яйця варитися, зробіть маленький отвір у шкаралупі з тупого кінця яйця. Це важливо, тому що саме там знаходиться повітряна камера.
Якщо зробити отвір з гострого кінця або збоку, шкаралупа може тріснути під час варіння.
Обережно проколіть шкаралупу, не пошкодивши внутрішню мембрану. Під час варіння через отвір у шкарлупі всередину яйця проникає вода. Саме це заважає білку прилипнути до шкаралупи, що забезпечує легке очищення.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter