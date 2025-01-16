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Під час варіння через отвір у шкарлупі всередину яйця проникає вода

Варені яйця часто використовують у салатах та інших стравах, але почистити їх буває складно. Pixelinform про метод, який допоможе швидко та легко відокремити шкаралупу, не пошкодивши білок. Що знадобиться: яйця;

голка або шпилька. Інструкція: Перед тим як ставити яйця варитися, зробіть маленький отвір у шкаралупі з тупого кінця яйця. Це важливо, тому що саме там знаходиться повітряна камера. Якщо зробити отвір з гострого кінця або збоку, шкаралупа може тріснути під час варіння. Обережно проколіть шкаралупу, не пошкодивши внутрішню мембрану. Під час варіння через отвір у шкарлупі всередину яйця проникає вода. Саме це заважає білку прилипнути до шкаралупи, що забезпечує легке очищення.

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