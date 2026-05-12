Саме у травні формується майбутній урожай картоплі. У цей період рослина активно нарощує кореневу систему та закладає бульби. Якщо припуститися помилок у догляді, кущі можуть виглядати сильними, але восени врожай виявиться дрібним і слабким. Яких помилок не варто припускатися, пише «На пенсії».

Неправильне підгортання картоплі

Одна з найпоширеніших помилок – відмова від підгортання або його неправильне проведення. Ця процедура допомагає зберігати вологу, покращує доступ повітря до коренів і стимулює утворення нових бульб.

Перше підгортання зазвичай проводять тоді, коли рослина досягає приблизно 15–20 сантиметрів у висоту. Якщо запізнитися з процедурою, частина бульб може опинитися близько до поверхні та почати зеленіти.

Не менш важливо враховувати стан ґрунту. Підгортання після сильного дощу лише шкодить, адже мокра земля ущільнюється та погано пропускає повітря.

Надлишок азотних добрив

Ще одна серйозна помилка – надмірне внесення азоту. Через це картопля починає активно нарощувати бадилля, але формування бульб сповільнюється.

Ознакою надлишку азоту є дуже темне та пишне листя при слабкому розвитку кореневої системи. У результаті рослина виглядає здоровою, але врожайність значно падає.

Підживлення потрібно проводити обережно та лише після поливу або дощу. Важливо не перевищувати рекомендовані дози та не змішувати одразу кілька видів добрив.

Неправильний полив

У травні картопля ще не потребує надмірної кількості води, але різкі перепади вологості можуть серйозно вплинути на врожай.

Якщо ґрунт то пересихає, то залишається надто мокрим, бульби формуються нерівномірно. Через це картопля часто виростає дрібною або деформованою.

Поливати потрібно рідше, але достатньо глибоко, щоб волога проникала до коренів. Після поливу бажано розпушувати міжряддя, аби не утворювалася щільна кірка.

Як захистити картоплю від фітофтори

У травні особливо важливо не допустити розвитку фітофтори. Для цього не варто загущувати посадки та поливати листя зверху.

Після періодів вологої погоди потрібно регулярно оглядати кущі. Першими ознаками хвороби можуть бути темні плями на листках і швидке в’янення окремих частин рослини.

Також важливо прибирати рослинні залишки та не залишати стару картоплю біля нових посадок.

Як стримати колорадського жука

Багато городників використовують не лише хімічні засоби, а й народні методи боротьби зі шкідником.

Для відволікання жуків інколи висаджують кілька старих бульб поруч із основними грядками. Також у лунки додають деревний попіл або цибулеве лушпиння, які допомагають частково відлякувати комах.

Регулярний огляд посадок у травні дозволяє вчасно помітити проблему та не допустити масового пошкодження кущів.