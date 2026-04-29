Буряк вважається невибагливою культурою, однак його смак напряму залежить від складу ґрунту. Якщо рослині бракує натрію, коренеплоди можуть виростати менш солодкими, а бадилля інколи набуває червонуватого відтінку. Це сигнал, що варто звернути увагу на підживлення. Чим підживити і як приготувати розчин, пишуть «Добрі новини».

Як сіль впливає на врожай

Звичайна кухонна сіль у невеликій кількості може компенсувати нестачу натрію. Для цього готують слабкий розчин: приблизно дві столові ложки солі на відро води. Такий полив сприяє накопиченню цукрів у коренеплодах, роблячи їх більш соковитими та приємними на смак.

Коли і як правильно поливати

Підживлення варто проводити кілька разів за сезон. Перший раз – коли з’являються 4–5 листків, другий – у період активного росту. Поливати слід по вологому ґрунту, щоб уникнути пошкодження кореневої системи.

Деякі городники застосовують цей спосіб і наприкінці сезону, приблизно за кілька тижнів до збору врожаю. Це допомагає покращити смакові якості вже сформованих коренеплодів.

Додаткові поради

Окрім сольового розчину, корисно використовувати деревну золу. Вона збагачує ґрунт мікроелементами та сприяє здоровому розвитку рослин. Також іноді застосовують борні підживлення для покращення смаку.