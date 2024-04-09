Помідорам для нормально розвитку обов’язково потрібно багато світла

У квартирі важко підтримувати ідеальні умови для вирощування розсади помідорів. Сіянцям будь-яких рослин, у тому числі і томатів, потрібно забезпечити багато світла, достатню вологість, оптимальну температуру та підживлення. «Зелена садиба» розповідає детальніше про всі ці важливі моменти.

1. Розсада помідорів не любить занадто раннього посіву.

Занадто рано посіяна розсада в умовах квартири переростає, витягується, а після висадки в ґрунт довго хворіє. Тому від таких рослин важко отримати ранній та гідний врожай. Швидше починають плодоносити рослини, посаджені в більш пізні та сприятливі терміни.

Терміни посіву дуже відрізняються в залежності від регіону проживання, кліматичних умов конкретної місцевості, чи буде проводитися висадка в теплиці, чи у відкритий ґрунт. Найпростіший спосіб розрахунку дати посіву насіння такий: від приблизної дати висадки рослин в теплицю або відкритий ґрунт відрахувати у зворотному порядку рекомендований термін вирощування розсади і час на проростання насіння (десь один тиждень).

2. Не нехтуйте підготовкою ґрунту.

Збудник «чорної ніжки» завжди є в ґрунті. Тому обов’язково проведіть знезараження ґрунту. Для цього існують спеціальні препарати, наприклад, біопрепарат «Фітоспорин». Він може використовуватися як для обробки ґрунту, так і для протруювання насіння.

3. Обробіть насіння перед посівом розсади помідорів.

Багато збудників захворювань зберігається і в насінні, тому важливо його обробити для профілактики. Найчастіше для цього використовують 1% розчин марганцівки. Обробку проводять протягом 20-30 хвилин, після чого насіння обов’язково промивають чистою водою.

4. Висівайте насіння томатів правильно.

Насіння висівають за схемою: 4-5 см – відстань між рядками, 1-2 см – між рослинами. Глибина посіву – близько 1 см. Якщо його посіяти глибше, то сходи можуть бути нерівномірними. Якщо насіння посіяти занадто часто, то сіянці будуть заважати один одному розвиватися, і надмірна густота може спровокувати розвиток «чорної ніжки». Найзручніше зробити розмітку за допомогою лінійки, а потім акуратно пінцетом висівати насіння.

5. Дотримуйтесь температурного режиму.

Розсада помідорів проростає при температурі не менше +22-25°С. Навіть у теплій квартирі безпосередньо на підвіконні, особливо ближче до скла, температура набагато нижча. Якщо ємності з посівами розмістити там, то насіння просто не зійде. Потрібно або утеплити підвіконня, або приставити до вікна поруч з батареєю опалення якусь тумбочку, столик тощо, де і розмістити розсаду. Контролювати температуру також допоможе термометр, поставлений поруч з контейнерами.

При появі сходів для посилення росту кореневої системи температуру знижують до +12-15°С приблизно на 4-7 днів. Коли молода розсада трохи зміцніє, температуру починають підтримувати на рівні +18-22°C вдень і +14-16°C вночі. При вищих температурах розсада помідорів може почати витягуватися.

6. У разі раннього посіву сходи потрібно досвічувати.

Помідорам для нормально розвитку обов’язково потрібно багато світла: світловий день має тривати не менше 11-13 годин на добу. Тому при ранньому посіві розсаду потрібно досвічувати, зазвичай по 2-3 години вранці і увечері. Для цього можна використовувати спеціальні фітолампи чи навіть звичайні лампи денного світла. Якщо ви запізнилися з посівом, спробуйте створити для розсади світловий день близько 16 годин на добу, тоді її зростання буде більш інтенсивним.

7. Поливайте потроху.

Ґрунт повинен бути вологим, але не занадто, інакше насіння згниє. Сходи краще не поливати, а обприскувати з пульверизатора, підтримуючи ґрунт у вологому стані. Вода для поливу має бути тепла, якщо водопровідна, їй потрібно дати відстоятися. Не можна поливати сіянці на ніч, тільки вдень.

8. Вчасно робіть пікіровку.

Якщо ви вирощуєте розсаду томатів не в окремих стаканчиках, а в загальній ємності, її потрібно буде розпікірувати. У тісних умовах рослини не зможуть сформувати потужну кореневу систему, що надалі позначиться на розвитку рослин і на врожаї.

У книгах по садівництву зазвичай рекомендується приступати до пікіровки, коли у рослин з’явиться два справжніх листочки. Деякі садівники радять приступати до пікіровки при появі чотирьох справжніх листочків. В цей час рослини вже досить зміцніли і краще перенесуть процедуру пересадки.

При пікіровці рослини по одному акуратно розсаджуються в стаканчики і присипаються шаром ґрунту до рівня перших листочків. На дно стаканчика варто помістити 2-3 гранули суперфосфату. У міру зростання розсади гранули суперфосфату будуть потроху розчинятися і використовуватися рослинами.

Після пікіровки рослини ніколи не виставляються відразу на вікно. Кореневій системі потрібно дати можливість прижитися. Для цього рослину потрібно залишити на пару днів в прохолоді. Їх можна накрити шматком поліетиленової плівки, укривного матеріалу, а під укриття побризкати водою з пульверизатора. У цей час підживлювати сіянці добривами не рекомендується, інакше можливі опіки кореневої системи. Зазвичай, до підживлення приступають через 10-14 днів після пікіровки.

9. Підживлення розсади.

Якщо ви посадили насіння в якісний ґрунт, то до моменту пікіровки добрива можна й не використовувати. Надалі розсаду можна підживлювати будь-яким комплексним добривом для розсади через кожні 10 днів. При внесенні добрив спочатку трохи зволожте шар ґрунту, а потім вносьте підживлення.

Розсада помідорів, посаджена в бідний або занадто кислий ґрунт, може відчувати брак елементів живлення. Якщо листя розсади томатів підняте вгору, їх краї закручуються всередину, а прожилки фіолетові – це ознака нестачі фосфору. Ці симптоми можуть бути і при дуже низькій температурі, і освітленості. Якщо з умовами все в порядку, то рослини потребують добрив, що містять фосфор.

При нестачі калію у листових пластинок спостерігається засихання країв. Азотне голодування супроводжується зміною кольору листя: воно стає блідим, з жовтим відтінком, а прожилки листа червоніють.

10. Загартовуйте розсаду перед висадкою в ґрунт.

Умови вирощування розсади у квартирі дуже сильно відрізняються від подальших умов зростання томатів в ґрунті. Тому, щоб розсада швидко прижилася і пішла в ріст на новому місці, її потрібно привчати до майбутніх умов. Процес загартовування зазвичай починається приблизно за 10 днів до висадки і полягає в поступовій зміні умов. Для цього температуру утримання томатів в нічний час поступово опускають до +12-14°С.

Розсаду можна загартовувати на балконі, так рослини будуть звикати до зміни температури і освітленості. Для цього їх виносять на балкон, поступово збільшуючи час її утримання в нових умовах. Одночасно зі зниженням температури скорочують кількість поливів.