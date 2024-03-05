У розсаді томати перебувають, як правило, 45-50 днів

Ранні томати рідко вирізняються насиченим смаком і ароматом. Зазвичай вони бувають кислуватими. Їхня основна перевага в тому, що вони перші. Якщо вирощувати ці сорти через розсаду, пише «Флористікс», вони почнуть плодоносити до початку літа, якщо посіяти їх наприкінці травня в прогрітий ґрунт – у серпні або на початку вересня. У розсаді томати перебувають, як правило, 45-50 днів, а врожай дозріває приблизно через місяць після висадки розсади у ґрунт.

Детермінантні помідори – це низькорослі сорти, які добре кущаться. Період їх плодоношення триває близько трьох тижнів, вони одночасно дозрівають і дружно віддають урожай. Індетермінантний томат – це високоросла рослина, яка може плодоносити при оптимальних умовах понад рік. В Україні індетермінантні томати висаджують в теплиці взимку або ранньою весною, щоб отримувати урожай з весни по осінь.

Ультраранні детермінантні томати

«Солероссо»

Ранній кущовий гібрид, який вивели нідерландські селекціонери. Ідеально підходить для вирощування на відкритих площах і під плівковим укриттям. Добре переносить стресові умови і добре відгукується на систему заходів з обробітку ґрунту і догляду. Плоди можна отримати в теплиці вже в кінці травня.

«Наміб»

Суперранній кущовий гібрид сливоподібного типу для вирощування у відкритому ґрунті. Якщо вирощувати розсадним способом, він почне плодоносити з першого тижня червня. Рослина пластична, здатна адаптуватися під різні умови вирощування. Відмінно реагує на інтенсивну агротехніку.

«Дональд»

Дональд дозріває за 80-95 днів, і якщо ви посадите його розсаду в першій декаді квітня, то можете отримати перші помідори до кінця травня. Кущі низькі, висотою 45-50 см, на плодоносних кистях формується 7-10 помідорів.

«Багіра»

Цей стійкий до хвороб кущовий гібрид поєднує в собі такі характеристики, як низькорослість, ранньостиглість і великоплідність. Плоди у нього смачні, вагою 200-220 г.

Ультраранні індетермінантні томати

«Колібрі»

У теплиці довгасті, червоно-помаранчеві плоди «Колібрі» починають дозрівати вже на 75 день з дня появи сходів, тобто наприкінці травня або на початку червня.

«Мамстон» та «Мануса»

Ці рожевоплідні томати дозрівають трохи пізніше, але днів через 45-50 після висадки розсади ви цілком зможете отримати перший урожай.