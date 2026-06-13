Найкращим часом для видалення стрілок вважається період, коли вони починають закручуватися в першу або другу петлю

Червень є ключовим періодом для догляду за озимим часником. Саме в цей час рослини починають формувати стрілки, які можуть суттєво вплинути на майбутній урожай. Вчасне видалення квітконосів допомагає спрямувати поживні речовини на розвиток цибулин, завдяки чому головки виростають більшими та щільнішими. Проте для отримання максимального результату важливо правильно визначити момент для цієї процедури. Коли це робити, пише «Про Агро».

Коли потрібно видаляти стрілки

Найкращим часом для видалення стрілок вважається період, коли вони починають закручуватися в першу або другу петлю. У більшості регіонів України це відбувається в середині або наприкінці червня.

Якщо стрілка ще залишається короткою та прямою, поспішати не варто. Водночас надто пізнє видалення також не принесе бажаного результату, адже частина поживних речовин уже буде витрачена на формування суцвіття.

Чому це так важливо

Стрілка є потужним споживачем поживних речовин. Рослина витрачає значну частину енергії на утворення квітів і повітряних цибулинок, через що головка може залишитися меншою.

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Після видалення стрілок усі ресурси спрямовуються на розвиток підземної частини. Саме тому городники часто отримують більші та щільніші головки, які краще зберігаються взимку.

Як правильно проводити процедуру

Для видалення стрілок найкраще використовувати гострі ножиці, секатор або ніж. Зріз виконують трохи вище місця прикріплення стрілки до стебла.

Не рекомендується просто відривати її руками, оскільки це може травмувати рослину та створити умови для проникнення інфекцій.

Проводити роботи бажано в суху сонячну погоду, щоб місце зрізу швидше підсохло.

Чого не варто робити

Однією з найпоширеніших помилок є надто раннє видалення стрілок. У такому разі рослина нерідко формує нові квітконоси, знову витрачаючи сили на їхній розвиток.

Також не варто затягувати з процедурою до моменту цвітіння. У цьому випадку значна частина поживних речовин уже буде втрачена для формування великих цибулин.

Навіщо залишати кілька стрілок

Досвідчені городники часто залишають одну або дві стрілки на грядці. Вони слугують природним індикатором стиглості часнику.

Коли залишена стрілка випрямляється і піднімається догори, це свідчить про наближення часу збирання врожаю.