Навесні городники іноді помічають, що листя часнику втрачає насичений зелений колір і починає жовтіти. Це сигнал про те, що рослина зазнає стресу і потребує допомоги. Якщо вчасно з’ясувати причину та діяти правильно, ситуацію легко виправити. Що робити у такому випадку, пише «Апостроф».

Основні причини пожовтіння

Найчастіше проблема виникає через нестачу вологи. Після зими ґрунт може швидко пересихати, і коренева система не отримує достатньо води.

Ще одна поширена причина – бідний ґрунт. Якщо рослині бракує поживних речовин, особливо азоту, листя починає жовтіти і ріст сповільнюється.

Негативно впливають і весняні заморозки. Навіть короткочасне зниження температури може пошкодити молоді сходи.

Також варто враховувати шкідників, які ушкоджують коріння або листя, що одразу позначається на зовнішньому вигляді рослини.

Як допомогти часнику при пожовтінні

Передусім потрібно оцінити стан ґрунту. Якщо він сухий – забезпечити регулярний полив без перезволоження.

У випадку нестачі поживних речовин слід внести підживлення. Навесні часник особливо потребує азоту, який сприяє росту зеленої маси.

Добрива вносять у два етапи:

перший – коли з’являються сходи;

другий – коли рослина починає активно рости.

Для підживлення підійде перегній, настій золи або мінеральні суміші. Також використовують розчин йоду, який допомагає зміцнити рослину і зменшує ризик захворювань.

Захист від шкідників

Якщо є ознаки ураження комахами, варто обробити грядку спеціальними розчинами. Один із популярних способів – обприскування розчином нашатирного спирту. Його використовують увечері в теплу погоду.

Інший варіант – сольовий розчин. Його застосовують для поливу ґрунту, а через кілька днів проводять додаткову обробку засобами проти шкідників.

Догляд для відновлення рослини

Щоб часник швидше відновився, важливо регулярно розпушувати ґрунт. Це покращує доступ повітря до коріння.

Не менш важливе своєчасне прополювання, адже бур’яни забирають вологу і поживні речовини.