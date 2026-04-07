Після зими часник відновлює ріст і активно нарощує зелену масу

Часник навесні потребує особливої уваги, адже саме у квітні починається активний ріст його надземної частини. У цей період рослина формує листя, яке згодом впливає на розмір і якість головок. Правильне підживлення допомагає зміцнити рослину та закласти основу для гарного врожаю. Водночас важливо не лише обрати добриво, а й дотримуватися правильних норм внесення. Детальніше про це пише Oboz.ua.

Чому підживлення у квітні таке важливе

Після зими часник відновлює ріст і активно нарощує зелену масу. Саме листя забезпечує живлення майбутньої головки. Чим воно сильніше і здоровіше, тим більшим буде врожай. Тому в цей період рослині особливо потрібні поживні речовини, насамперед азот.

Які добрива використовувати

Для весняного підживлення добре підходять як мінеральні, так і органічні добрива. Одним із найефективніших варіантів є сечовина, яка швидко забезпечує рослину доступним азотом. Також використовують розчин нашатирного спирту, що не лише підживлює, а й допомагає захистити рослини.

Деревний попіл є джерелом калію та мікроелементів, які сприяють формуванню щільних і великих головок. Для прихильників натурального підживлення добре підходить настій органічних добрив, який покращує стан ґрунту та живить рослину.

Як правильно підживлювати

Вносити добрива найкраще у вологий ґрунт після дощу або поливу. Це допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини. Перед підживленням сухий ґрунт варто злегка зволожити.

Важливо дотримуватися помірності, адже надлишок добрив може нашкодити. Особливо обережно слід використовувати азотні підживлення, щоб не пошкодити рослини. Також не варто затягувати з їх внесенням пізніше весни.