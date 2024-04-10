10 квітня вкладники «Рубікон Груп» провели пікет під прокуратурою та ЛОВА з вимогою притягнути до відповідальності забудовника, який заморозив будівництво їх помешкань

У середу, 10 квітня, ошукані вкладники компанії «Рубікон Груп» вийшли на черговий пікет під будівлю Львівської обласної прокуратури та Льівської ОВА з вимогою вплинути на забудовника. Вкладники житлових комплексів Rubicon City, «Етно Дім» та Pictorial майже рік вимагають відновити будівництво, яке зморожене через внутрішні конфлікти між керівництвом компанії.

Люди кажуть, що керівництво компанії-забудовника не відновлює будівництво, а поліція ігнорує їхні заяви, не порушуючи провадження.

Наприкінці березня вкладники «Рубікон Груп» почали звертатись у поліцію з вимогою притягнути забудовника до відповідальності. Зі слів інвесторів, поліція заяви прийняла, але далі справа не просунулась – слідчі досі не відкрили кримінальне провадження. Тому 2 квітня вкладники вийшли на перший пікет, який провели під Львівською міськрадою на площі Ринок. Тоді до мітингарів вийшов міський голова Львова Андрій Садовий, який пообіцяв створити робочу групу для вирішення конфліктної ситуації, до якої ввійдуть міські посадовці та ошукані вкладники.

Після цього в мерії провели зустріч із усіма сторонами конфлікту – співвласниками, засновниками, колишнім і нинішнім керівництвом будівельної компанії «Рубікон Груп», а також вкладниками, які придбали квартири в забудовника. Тоді заступник міського голови з питань містобудування пообіцяв, що мерія взяла ситуацію під контроль.

10 квітня інвестори знову вийшли на пікет із плакатами, на яких були написи: «Рубікон Груп – злодії і шахраї», «У мене два вороги – Росія і “Рубікон”», «Гроші взяли – квартири не збудували», «Іваньо, Гищук, Іваник, Коваленко, де наші квартири?». Спершу мітингарі прийшли до Львівської обласної прокуратури на просп. Шевченка. Після цього колона рушила до Львівської ОВА. Загалом у пікеті взяли участь кілька сотень людей.

Що відомо про будівельну аферу «Рубікон Груп»?

Про проблеми з ТзОВ БіК «Рубікон Груп» стало відомо влітку 2023 року. Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках.

Це сталось після того, як у червні 2023 року в «Рубікон Груп» відбулась зміна керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів обійняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Йдеться про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній прямо пов’язаний із Веремеєнком через бізнес. Олександр Веремеєнко був засновником скандальної ГО «Українська Спілка Учасників АТО». Ця громадська організація відзначилась у численних вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Незважаючи на звільнення з посади директора, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина володіє 50% статутного капіталу «Рубікон Груп». Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським заопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після цього будівництво житлових комплексів «Рубікон Груп» повністю зупинилось. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Тим часом заручниками корпоративного конфлікту стали тисячі клієнтів, які придбали в «Рубікон Груп» майнові права на майбутні квартири у ЖК «Етно Дім», ЖК Pictorial та ЖК Rubicon City у Винниках. Окрім того, правоохоронці розслідують крадіжку однією з працівниць фірми 53 млн грн із «Рубікон Груп». Цю справу зараз розглядає Голосіївський районний суд Києва.

Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплекса займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють дружина Тараса Іваня Марта (50% статутного капіталу), а також Ірина Іваник та Галина Іваник (по 25%). Ірина та Галина Іваники є родичками Ігоря Іваника, який увійшов у керівницво «Рубікон Груп» після звільнення Тараса Іваня.