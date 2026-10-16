Володимир Зеленський 16 жовтня зустрівся з Петером Мадяром

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 жовтня, повідомив про зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Брюсселі на полях саміту Європейської ради. Серед тем переговорів були вступ України до Європейського Союзу, права національних меншин і двостороння співпраця.

Переговори сторін відбулися у форматі розмови віч-на-віч.

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Зеленський і Мадяр обговорили відкриття четвертого та п’ятого переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Український президент також подякував угорській стороні за закриття справи щодо інкасаторів Ощадбанку та повернення Україні грошей і цінностей банку.

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Окремо посадовці порушили питання транскордонної співпраці.

«Україна завжди за добросусідство та взаємне посилення. Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами», – написав Зеленський.

За підсумками зустрічі Петер Мадяр повідомив, що привітав політичну домовленість між Україною та Угорщиною щодо посилення прав угорської національної меншини на Закарпатті. За його словами, першим кроком до відновлення взаємної довіри стало ухвалення Верховною Радою України закону про освіту для національних меншин на основі цієї угоди та початок його виконання українською стороною.

Мадяр також заявив, що домовився із Зеленським продовжити консультації на рівні міністерств. Вони стосуватимуться подальшого поліпшення становища національних меншин.

Прем’єр-міністр Угорщини наголосив на необхідності змінити підхід до політичних та економічних відносин між двома державами.

«Ми погодилися, що в інтересах обох країн – поставити політичні та економічні відносини на нову основу. Я запевнив українського президента у своїй повній солідарності у зв’язку з нелюдською російською агресією проти його країни, яка триває вже майже 5 років», – заявив Мадяр.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Угорщини повідомив, що його уряд не погодить створення в країні сховищ для стратегічних запасів української нафти та нафтопродуктів. Перед цією заявою «Нафтогаз» підписав меморандум з угорською енергетичною компанією MOL щодо опрацювання можливості створення таких потужностей.