Закон дозволить надавати школам статус закладу нацменшини

У понеділок, 12 жовтня, Верховна Рада України проголосувала за закон про освітні права національних меншин. Про це повідомили на сторінці парламенту.

Законопроєкт № 16119 підтримали 266 депутатів. За даними сайту Верховної Ради, перед тим парламент визначив законопроєкт як невідкладний.

«Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною», – повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

За даними парламенту, ініціатива дозволить надавати школам статус закладу нацменшини, якщо понад половина дітей там навчається відповідною мовою. У програмах таких навчальних закладів враховуватимуть особливості історії, культури та традицій нацменшин. Водночас українська при цьому залишається державною мовою навчання.

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Крім того, закон передбачає гарантії, що навчання продовжиться відповідною мовою, якщо школу закриють чи реорганізують. За законом також передбачене вдосконалення умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

У пресслужбі Верховної Ради додали, що проєкт закону є одним з євроінтеграційних кроків України.

Нагадаємо, у травні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Закарпатській області понад 100 тис. угорців нібито не мають базових прав людини, зокрема права на «адміністративну автономію». Тоді він наголосив, що Будапешт готовий до нового етапу у відносинах з Україною за умови забезпечення цих прав для угорської громади. Після цього Україна та Угорщина домовилися організовувати консультації, щоб працювати над вимогами Угорщини щодо нацменшин.

У червні Мадяр заявив, що сторонам вдалося досягти угоди про розширення прав угорців Закарпаття. За його словами, ці зобовʼязання стануть частиною зобов’язань України перед Європейським Союзом. Після реєстрації проєкту про нацменшини у Верховній Раді 7 жовтня Угорщина погодилася відкрити другий та третій переговорні кластери про вступ України до ЄС.