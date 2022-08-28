За минулу добу на південному напрямку ЗСУ знищили 35 російських окупантів та 11 одиниць ворожої техніки

За минулу добу на південному напрямку українські військові знищили 35 російських загарбників, 11 одиниць ворожої техніки та два склади з боєприпасами. Також знищено польовий пункт боєпостачання.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що було знищено гаубицю «Мста-Б», самохідну артилерійську гармату «Нона», 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки, 2 склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді на Херсонщині і один польовий пункт боєпостачання у Воскресенському Миколаїської області.

«Нашою армійською авіацією нанесено 3 удари по 2 опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі», – повідомили в ОК «Південь».

Остаточні втрати ворога дорозвідують.

Повідомляють, що протягом дня ворог завдавав ударів по позиціях ЗСУ вдовж лінії зіткнення безпілотниками, гелікоптерними парами та з винищувача-бомбардувальника ракетою Х-59 класу «повітря – поверхня». Надвечір із гелікоптера Мі-24 окупанти атакували некерованими ракетами об’єкти інфраструктури Нікополя.

«Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Не маючи успіху на суходолі, ворог активізує повітряну розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу», – зазначено в повідомленні.

Також відомо, що корабельне угруповання ворожого флоту з 11 одиниць тримається поблизу кримського берега, три ракетоносії, з яких один підводний, тримають напоготові близько двох десятків ракет типу «Калібр.

За даними Оперативного командування «Південь», обстановка в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована.

За інформацією у соціальних мережах, були знищені ворожі склади з боєприпасами:

Інженерне, Запоріжжя;

Пологи, Запоріжжя;

Херсонський район.

Також вибухи лунали у Новій Каховці на Херсонщині та Горлівці на Донеччині. Але ця інформація офіційно наразі не підтверджена.

Зазначимо, що, за даними Генштабу, загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти вже втратили близько 46,5 тис. осіб.