На півдні тактична авіація ЗСУ вразила засоби ворожої ППО, а також опорний пункт та скупчення живої сили і техніки

За минулу добу на південному напрямку українські захисники знищили 24 російських загарбників та ворожу техніку, а також завдали ударів по засобах ППО і складах із боєприпасами. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не має. Опівдні диверсійно-розвідувальна група ворога, в кількості близько 10 осіб, спробувала провести штурмові дії на напрямку Добропілля – Добрянка. Успіху не мала, відійшла. В решті дій превалює тактика дистанційних обстрілів та авіаційних ударів», – розповіло командування.

ОК «Південь» розповіли, що тактична авіація ЗСУ вразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт та скупчення живої сили і техніки у Новопетрівці, а також скупчення живої сили і техніки в Ольгиному.

Повідомляється, що по Миколаєву ворог випустив два реактивні снаряди з системи залпового вогню «Смерч». Втрат та руйнувань немає. Також протягом дня на цьому напрямку ворог завдав чотири авіаційні та один ракетний удари.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога за минулу добу:

24 військові,

дві РСЗВ «Смерч»,

три самохідні гармати «Гіацинт»,

самохідна гармата артилерії «Піон»,

самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона»,

п'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

В районі Інженерного і Чорнобаївки знищено склади з боєприпасами. Остаточні втрати ворога дорозвідують.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що ЗСУ знешкодили ворожих розвідників у районі Потьомкиного на Херсонщині.

«На Південнобузькому напрямку українські захисники виявили та знешкодили розвідувальну групу російських загарбників», – зазначено у зведенні Генштабу.

В ОК «Південь» також розповіли, що пошкодження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяють використовувати їх для пересування важкої техніки. Зазначається, що обстановка в цій зоні стабільно напружена, але під контролем Сил оборони.