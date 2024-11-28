Остап Стахів у Галицькому райсуду Львова

У четвер, 28 листопада, Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 грудня для провокатора Остапа Стахіва й призначив 908,4 тис. грн застави. Остапа Стахіва підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та шахрайстві.

Зазначимо, що у листопаді 2021 року суд арештував Остапа Стахіва, якого також підозрюють у спробі повалення конституційного ладу, визначив розмір застави – 998,8 тис. грн. Тоді прихильникам підозрюваного вдалось назбирати гроші менш як за тиждень.

Запобіжний захід Стахіву продовжили з другої спроби: у середу, 27 листопада, засідання перенесли, оскільки адвокат підозрюваного Микола Кремінець не міг брати участь у слуханні. На засідання приходили прихильники Стахіва, які провокували прокурора та галасували в суді. Заставу для провокатора визначила суддя Галицького райсуду Львова Ірина Волоско.

Нагадаємо, що 39-річний Остап Стахів отримав підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ та шахрайстві 25 вересня. Тоді працівники СБУ провели обшуки у його помешканні. Справа про перешкоджання ЗСУ стосується інциденту, коли Стахів під час одного зі стрімів озвучив точну локацію розташування підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини. Крім цього, підозрюваний заявляв, що війна триває через «треті країни», які «спровокували» Москву. Справа щодо шахрайства стосується псевдожурналістських курсів, які провокатор проводив впродовж 2023-2024 років, та продажу посвідчень.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу Остапу Стахіву обрали 2 жовтня з п'ятого разу. ZAXID.NET відвідав усі п'ять засідань та розповідав, як провокатора відправили у СІЗО. Адвокати намагалися безуспішно оскаржити рішення в апеляції.

Остап Стахів 2021 року також отримав підозру у діях, спрямованих на повалення конституційного ладу після того, як організовував масштабні антивакцинаторські заходи у Києві. Галицький райсуд відправив його в СІЗО з можливістю сплатити 1 млн грн застави. Згодом суд пом'якшив запобіжний захід на особисте зобов'язання, а сплачену заставу перерахували на допомогу ЗСУ. Спочатку справу слухали у Львові. ZAXID.NET розповідав, як відбувалися засідання. Наразі справу розглядають у Печерському суді Києва. Саме під час пандемії Стахів і здобув популярність. Він називав коронавірус вигаданою хворобою.

Додамо, що псевдоактивіст активно підтримував хмельницького провокатора та представника ОПЗЖ Віктора Вікарчука, який хотів створити фейкову міську раду, антивакцинаторку Олену Фаіст, яка зізнавалася, що отримує гроші за акції з Росії. Крім цього, Стахів товаришував з херсонським колаборантом Кирилом Стремоусовим. ZAXID.NET також розповідав про невдалу політичну кар’єру Стахіва.