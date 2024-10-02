Провокатор Остап Стахів під час засідання 1 жовтня

Галицький райсуд Львова у середу, 2 жовтня, з п’ятої спроби обрав запобіжний захід підозрюваному в шахрайстві та зливі локацій ЗСУ Остапу Стахіву. Суддя Віктор Романюк відправив Остапа Стахіва в СІЗО до 30 листопада включно без права внесення застави. Про це повідомляє ZAXID.NET із зали суду.

За словами прокурора Олега Ковальчука, інформації, яку поширив Остап Стахів про місця розташування військових, не було в публічному доступі, тому він наполягав на відправленні підозрюваного в СІЗО. За цією статтею йому загрожує до 5 років ув’язнення. Ухвалу про запобіжний захід можна оскаржити в апеляції.

Сам Остап Стахів називав це «фарсом» і заявляв, що насправді рятував людину, яку нібито катували працівники ТЦК, тому й поширив геолокацію. Провокатор заявляв, що ТЦК Рівненського району не зареєстроване офіційно. Один із його адвокатів Микола Кремінець зазначив, що це ще питання, чи належать працівники ТЦК, яких фільмував Стахів, до ЗСУ. Стахів втретє намагався заявити про відвід судді, однак суддя Віктор Романюк залишив клопотання без розгляду.

25 вересня слідчі повідомили Остапу Стахіву про підозру у шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ. Того ж дня у його помешканні та його соратників СБУ та поліція провела обшуки.

Суд чотири рази не міг обрати запобіжний захід Остапу Стахіву. Вперше підозрюваний не прийшов на засідання після обшуків 25 вересня. Прокурор розповідав, що Стахів скаржився на погане самопочуття.

Підозрюваний не прийшов до суду й 27 вересня, оскільки у на той самий час слідчі поліції йому призначили допит. Стахів з'явився на судовому засіданні 30 вересня, але запобіжний захід знову не обрали, оскільки підозрюваний подав клопотання про відвід судді Віктора Романюка. Суддя Ольга Павлюк це клопотання не задовольнила.

Під час засідання 1 жовтня Стахів намагався відсторонити прокурора Олега Ковальчука, слідчого СБУ Ростислава Тивонюка та суддю Віктора Романюка. Загалом Стахів та його адвокати заявили про п’ять клопотань. Суддя Віктор Романюк заявив, що Стахів зловживає правом на відвід. Після цього Остап СТахів повідомив про погіршення самопочуття. Однак лікарі «швидкої», які прибули на місце, не знайшли підстав для його госпіталізації.

Засідання у вівторок, 1 жовтня, у Галицькому райсуді Львова. Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, за інформацією слідства, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно заявляв, що війна триває через «треті країни», які «спровокували» Москву. Також під час одного зі стрімів він озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини. Крім цього, Стахів впродовж 2023 та 2024 років проводив платні псевдожурналістські курси й продавав журналістські посвідчення.

Популярність Остап Стахів здобув як антивакцинатор під час пандемії коронавірусу. Через організацію масштабного мітингу в Києві у 2021 році він отримав підозру у діях, спрямованих на повалення конституційного ладу. Слідство у цій справі триває досі. ZAXID.NET розповідав про невдалу політичну кар’єру Стахіва та те, чому затягується справа про повалення конституційного ладу. Після повномасштабного вторгнення провокатор розгорнув антимобілізаційну кампанію.