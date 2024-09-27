Остап Стахів не зʼявився в Галицький райсуд через допит у поліції

Галицький районний суд Львова у пʼятницю, 27 вересня, відклав обрання запобіжного заходу 39-річному провокатору Остапу Стахіву до 30 вересня. Суддя Віктор Романюк повідомив, що підозрюваний та його адвокат Магарський не прийшли на засідання через участь в допиті, який призначили на 10:30, а судове засідання було призначене на 10:00. Про це повідомляє ZAXID.NET із зали суду.

Вперше запобіжний захід Остапу Стахіву намагалися обрати у середу, 25 вересня. На засідання не прийшов ні підозрюваний, ні його адвокат. Прокурор зазначив, що Стахів говорив про погане самопочуття. Крім цього, Стахів відмовився підписувати повістку до суду.

Нагадаємо, 25 вересня слідчі повідомили йому про підозри в шахрайстві за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 ККУ та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. В його помешканні, а також в помешканнях його соратників Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева провели обшуки. Також обшуки відбулись у центрі друку на вулиці Драгоманова у Львові.

Справа стосується псевдожурналістських курсів, які Остап Стахів упродовж кількох років за гроші організовував разом із соратниками. Крім цього, під час одного з прямих ефірів у соцмережах Стахів публічно озвучив точну локацію розташування особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Додамо, що у 2021 році Остап Стахів отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою. Цю справу досі розглядає Печерський районний суд Києва.