Остап Стахів під час судового засідання у понеділок, 30 вересня

Галицький районний суд у понеділок, 30 вересня, з третьої спроби не обрав запобіжний захід 39-річному львівському провокатору Остапу Стахіву, якого підозрюють у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Ще до початку засідання Стахів подав клопотання про відвід судді Віктора Романюка, яке суд задовольнив. Однак під час судового засідання підозрюваний говорив, що не має претензій до складу суду.

Зазначимо, що 25 і 27 вересня суд не зміг обрати Остапу Стахіву запобіжний захід, оскільки він перебував на допиті в поліції разом із адвокатом і не зʼявився на судове засідання. У суд 30 вересня Стахів прийшов зі своїми прихильниками. Вони цькували й нападали на журналістів, які прийшли працювати. Підозрюваний показував псевдожурналістське посвідчення та розповідав, що його «тероризують».

Адвокатами Стахіва є Михайло Магарський та Микола Кремінець (долучився до засідання онлайн), які захищають його у справі про повалення конституційного ладу. Суд 30 вересня призначив підозрюваному державного адвоката Володимира Яцишина, який заявив про самовідвід.

Нагадаємо, що 25 вересня слідчі повідомили Стахіву про підозру в шахрайстві за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 ККУ та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. В його помешканні, а також в помешканнях його соратників Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева провели обшуки. Також обшуки відбулись у центрі друку на вулиці Драгоманова у Львові. Зазначимо, що справа стосується псевдожурналістських курсів, які Остап Стахів упродовж кількох років за гроші організовував разом із соратниками. Гроші необхідно було переказати на рахунок його ГО «Об’єднання правозахисників України». Після завершення псевдокурсів випускникам роздавали посвідчення журналістів газети, яка не мала відповідної акредитації.

Що відомо про Остапа Стахіва

39-річний Остап Стахів з 2020 року є лідером антивакцинаторів в Україні. У 2021 році Остап Стахів отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою.

Соратники Стахіва сплатили за нього майже мільйон гривень застави. Згодом суд пом'якшив запобіжний захід, а заставу перерахували для ЗСУ Провокатор і його адвокати затягували розгляд справи в суді. У квітні 2024 року справу Стахіва, яку слухали у Галицькому райсуді Львова, передали до Печерського суду Києва. Тепер справу почнуть розглядати заново.

Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну кампанію і розповідає, як протидіяти ТЦК. У 2023 році Стахів разом з антивакцинатором Олегом Геричем з Київщини почав організовувати платні псевдожурналістські курси. Після закінчення так званого навчання учасники отримували журналістські посвідчення, щоб погрожувати поліції та працівникам ТЦК.