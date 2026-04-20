Правоохоронці затримали організатора схеми за місцем проживання

Служба безпеки України у понеділок, 20 квітня, повідомила про викриття у Житомирі підпільної ботоферми, яку використовували російські спецслужби для інформаційних атак проти України.

Правоохоронці затримали організатора схеми за місцем проживання, де й функціонувала ботоферма. За даними слідства, він щомісяця продавав до Росії понад 3 тис. фейкових телеграм-акаунтів. Для цього він реєстрував облікові записи на українські мобільні номери та збував їх через спеціалізовані онлайн-майданчики.

Основними клієнтами фігуранта були представники російських спецслужб, які використовували ці акаунти для поширення дезінформації про Сили оборони України та ситуацію всередині країни. Крім того, через підставні профілі розсилали анонімні повідомлення про нібито замінування об’єктів. Таким чином ворог намагався посіяти паніку та дестабілізувати суспільну ситуацію.

Під час спецоперації правоохоронці заблокували майже 20 тис. фейкових акаунтів, що працювали на росіян. Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, телефони, USB-хаби з модемами та близько 2 тис. SIM-карт різних операторів.

Затриманому вже повідомили про підозру за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин та можливих співучасників.

