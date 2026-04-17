Представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Святослава Літинського у нападі на російські мати

У четвер, 16 квітня, представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу, де, серед іншого, ішлося про Україну, згадала львівського активіста та волонтера Святослава Літинського та обурилася буцімто його вимогою про заміну російських матюків на українські відповідники. Проте жодного подібного звернення чи заяви Святослав Літинський ніколи не робив. Про це він розповів в коментарі ZAXID.NET.

Під час брифінгу Марія Захарова перераховувала випадки так званої дискримінації російськомовних в Україні, а потім згадала про львів’янина Святослава Літинського, який, зокрема, відомий своєю боротьбою за українізацію.

«Абсолютно абсурдну ідею висловив у зверненні до Володимира Зеленського мовний активіст Святослав Літинський, обурений тим, що у Львові скрізь чутно російську нецензурну лексику. Він запропонував замінити російський мат українськими аналогами. Але їх просто немає. Це гірше, ніж маразм, це – насмішка. Насмішка над культурою та історією свого народу», – сказала представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Святослав Літинський у коментарі ZAXID.NET повідомив, що ані ніколи не звертався з цього приводу до президента Володимира Зеленського, ані взагалі не висловлювався на цю тему.

«У своїй згадці про мене вони оцінили таку потенційну заміну як "глузування з культури та історії". Тобто заміна російського мату – це "глузування з культури та історії. Самі вигадали, самі засудили», – додав львівський активіст.

Нагадаємо, що раніше російське МЗС згадувало Святослава Літинського в грудні 2020 року у зв’язку зі скасуванням статусу регіональної для російської мови в Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Упродовж 2021 року Святослав Літинський успішно ініціював скасування статусу регіональної мови для російської в інших областях України.