У банку підтвердили спробу кіберсквотингу

Співзасновник Monobank Олег Гороховський стверджує, що команда банку зіштовхнулася з проблемою кіберсквотингу. Власник домену monobank.com (у банку домен monobank.ua – прим. ред.) начебто хоче продати його банку за 2 млн доларів.

«Знаємо. Це сквотер. Він хоче щось там $2 млн чи щось подібне… Юристи пропрацьовують», – коротко прокоментував Гороховський у відповідь на запит журналістів dev.ua.

За даними сервісу imena.ua, домен monobank.com зареєстрований ще у 2014 році, тобто задовго до запуску українського необанку (Monobank запустився у 2017 році – прим. ред.). Власником домену зазначений Богдан Шевчук.

Скриншот dev.ua

На сторінці LinkedIn під назвою monobank.com вказано, що засновником Monobank Inc є той самий Богдан Шевчук, а рік заснування – 2021-й, коли домен востаннє оновлювали.

Скриншот dev.ua

Сайт monobank.com пропонує «забронювати картку» та переходить у застосунок, пов’язаний із торгівлею криптовалютою.

На ситуацію першою звернула увагу IT-фахівчиня Мар’яна Шама, яка у своєму дописі в LinkedIn зазначила, що користувачі часто тегають саме цю сторінку, сприймаючи її як офіційну сторінку українського банку. Представники Monobank у коментарях під постом закликали скаржитись на фейковий акаунт.

Додамо, що кіберсквотер – це людина або компанія, яка реєструє доменні імена, схожі на назви відомих брендів, організацій чи продуктів, щоб потім їх продати законним власникам за завищеною ціною. Проте сам Богдан Шевчук, домен якого було зареєстровано до появи українського необанку на ринку, поки що не прокоментував ситуацію, чи дійсно він має намір продавати його.