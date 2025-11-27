Долар втрачає позиції

Долар наближається до свого найбільшого тижневого падіння за останні чотири місяці. Причиною стала знижена активність на ринку перед святкуванням Дня подяки та перегляд інвесторами перспектив США у 2026 році, коли очікується більш жорстке регулювання процентних ставок, повідомляє Reuters.

Індекс долара США піднявся на 0,1% до 99,62 після того, як минулого тижня він досяг шестимісячного максимуму. Наразі ринок готується до значного тижневого зниження.

За словами президента Spectra Markets Брента Доннеллі, інвестори вже починають орієнтуватися на великі угоди наступного року, і «довгий долар» у цьому контексті навряд чи буде пріоритетним. Він зауважив, що призначення Кевіна Хасетта, радника Білого дому з економічних питань, який підтримує зниження ставок, на посаду голови Федеральної резервної системи може негативно вплинути на долар.

«Якщо ми пройдемо п’ятницю без сюрпризів, всі корпоративні та реальні потреби в доларах вже будуть враховані», – зазначив Доннеллі.

Тим часом єна піднялася на 0,2%, до 156,11 за долар на торгах в Азії, завдяки більш жорсткій позиції представників Банку Японії. Закриття ринків США на свято знизило ліквідність і посилило коливання на валютному ринку.

Нагадаємо, Нацбанк встановив на четвер, 27 листопада, офіційний курс долара на рівні 42,29 грн за долар, що на 10 копійок більше, порівняно з попереднім днем.