НБУ зафіксував рекорд купівлі доларів

У жовтні 2025 року українці активніше скуповували валюту. Обсяги купівлі перевищили продаж на 736,5 млн доларів, що стало найвищим показником із березня цього року, свідчать дані на сайті Нацбанку України.

Зокрема, за даними регулятора, попит на валюту зріс удвічі порівняно із серпнем, коли чиста купівля становила 355,9 млн доларів.

Переважно купують готівку

Українці значно збільшили купівлю готівкової валюти – до 2,25 млрд доларів, тоді як продали лише 1,5 млрд доларів, майже стільки ж, як у вересні. Таким чином, основний попит зосередився саме на готівковому ринку.

Безготівкові операції залишилися збалансованими – фізичні особи придбали валюти на 352,7 млн доларів, а продали на 363 млн доларів.

Скільки купили та продали валюти українці у жовтні / Інфографіка НБУ

Попит зростає уже шостий місяць

Загалом за десять місяців 2025 року українці придбали валюти на 8,18 млрд доларів більше, ніж продали. Попит зростає вже шостий місяць поспіль.

Раніше перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук прогнозував поступове підвищення інтересу населення до валюти, проте зазначав, що поточний рівень попиту все ще помірний у порівнянні з минулим роком, коли чисті обсяги купівлі сягали до 1 млрд доларів щомісяця.