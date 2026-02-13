Соціальна працівниця не реагувала на неналежні умови утримання та виховання дітей

Поліцейські оголосили підозру головній спеціалістці служби у справах дітей Мостиської міськради Оксані Тарнавській за службову недбалість, що призвела до загибелі дитини. Йдеться про дворічного хлопчика з багатодітної сім’ї з села Соколя Мостиської громади, який помер від виснаження.

Як повідомили у п’ятницю, 13 лютого, у поліції та прокуратурі Львівщини, соціальний нагляд за п’ятьма малолітніми дітьми цієї родини, згідно з посадовими обов’язками, здійснювала одна зі спеціалісток служби у справах дітей міськради.

«Проте до своїх обов’язків службовиця ставилася недбало. З початку 2024 року до лютого цього року вона склала лише чотири акти обстеження умов проживання. При цьому жоден акт не містив дати складання, що вказує на їх формальний характер», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними правоохоронців, з третього кварталу обстеження умов проживання дітей взагалі не проводилося, індивідуальні плани соцзахисту були лише «на папері», а реальні потреби дітей не вивчалися. Також у їхніх особових справах за останні роки була відсутня інформація про медичні обстеження та стан їхнього здоров’я.

«Як наслідок, дворічний хлопчик не зміг отримати допомогу вчасно, тривалий час перебував без належного харчування та догляду, що, у подальшому, призвело до його смерті», – додали в прокуратурі.

Службовиці повідомили про підозру у службовій недбалості, яка спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 ККУ). Правоохоронці не розголошують її прізвища. За даними ZAXID.NET, підозру отримала головна спеціалістка служби у справах дітей Мостиської міськради Оксана Тарнавська.

Як повідомлялося, 9 лютого у Мостиській лікарні помер дворічний хлопчик з села Соколя. Дитину доставили у лікарню з переохолодженням, зневодненням та критичним недобором ваги. У той же день, попри зусилля медиків, хлопчик помер. За висновком експертизи, смерть настала внаслідок вірусної інфекції на фоні тривалого недоїдання.

Вже після трагедії ще чотирьох малолітніх дітей вилучили з сім’ї. Батькам повідомили підозру у злісному невиконанні батьківських обов’язків.