У ДПСУ повідомили, що найбільше смертей трапляється під час спроб перепливти річку

З початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 70 чоловіків призовного віку, які намагалися нелегально перетнути кордон. Найбільше випадків загибелі було зафіксовано в 2023 та 2024 роках. Про це у середу, 11 лютого, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За інформацією прикордонників, з лютого 2022 року було зафіксовано понад 70 смертей військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно намагалися перетнути державний кордон. Основною причиною смертей назвали утоплення під час спроб перепливти річку.

«За весь час повномасштабного вторгнення та під час дії обмежень щодо можливості виїзду за межі України з лютого 2022 року ми зафіксували понад 70 смертей, коли чоловіки робили необдумані спроби незаконного перетину кордону», – зазначив Андрій Демченко.

Речник ДПСУ додав, що порівняно з минулим роком спроб незаконного перетину кордону України стало вдвічі менше, хоча прикордонники щодня затримують десятки порушників.

До слова, від початку повномасштабної війни в Україні виїхало та не повернулось майже 500 тис. чоловіків, ще понад 50 тис. чоловіків українські прикордонники затримали за спробу нелегального перетину кордону.