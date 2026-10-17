Прикордонників затримали та відкрили кримінальне провадження про незаконний перетин кордону

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які перетнули кордон під час затримання громадянина України. Про це повідомили у пресслужбі прикордонної поліції Молдови у суботу, 17 жовтня.

Інцидент стався 15 жовтня біля села Голошниця, що розташоване на березі річки Дністер та межує з Вінницькою областю. За даними молдовських правоохоронців, двоє службовців ДПСУ на моторному човні перетнули українсько-молдовський кордон, намагаючись затримати чоловіка.

Молдовські канали поширили відео, на яких видно двох чоловіків у військовій формі, які наздоганяють на моторному човні людину, що пливе річкою. На кадрах також видно місцевих мешканців, які сваряться на службовців та звинуватили українських прикордонників у тому, що вони «топили» чоловіка.

«Патруль прикордонної поліції вирушив на місце події та затримав двох українських прикордонників. Їх доставили до штаб-квартири сектору прикордонної поліції Косеуць для проведення юридичних процедур», – повідомили у пресслужбі прикордонної поліції Молдови.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Проти українських прикордонників відкрили кримінальну справу за ст. 362 КК Молдови. Інформації про чоловіка, якого переслідували прикордонники, поліція не надала.

У коментарі «УП» речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив інцидент на кордоні з Молдовою та повідомив, що чоловіка, який намагався перетнути українсько-молдовський кордон, також затримали.

«Прикордонний наряд на Вінниччині виявив рух особи до кордону. В подальшому порушник вплав намагався подолати річку Дністер. Під час затримання чоловік чинив опір. Через обміління річки і виходом з ладу двигуна човен, на якому перебував наряд, прибило до молдовського берега. На суміжній стороні група осіб, погрожуючи прикордонникам, затягла човен на берег. На місце події прибули молдовські прикордонники», – повідомив Демченко.

Наразі триває службове розслідування, зокрема й щодо дій прикордонників. Українська та молдовська прикордонні служби провели представницьку зустріч, в межах якої обмінялися інформацією щодо інциденту.