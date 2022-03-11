Щонайменше 550 канадців уже прибули в Україні для боротьби з російськими військами, ще близько тисячі канадців готові підтримати своїх співвітчизників

В Україну воювати з росіянами прибуло 550 громадян Канади, ще близько 1000 подали заявки на вступ до українського війська. Через таку велику кількість бажаючих приєднатись до іноземного легіону в Україні створили окремий канадський батальйон.

Як пише одна з найбільших канадських газет National Post, з Канади в Україну вже прибуло 550 майбутніх бійців, вони входять до складу батальйону, який базується в Києві, повідомив представник Міжнародного легіону територіальної оборони України, який попросив не називати його особи з міркувань безпеки.

«Волонтери міжнародного легіону зазвичай тримаються разом для логістичних цілей, оскільки так легше спілкуватися, щоб уникнути мовних бар’єрів», – сказав він.

Тим часом українсько-канадський активіст Борис Вжесневський, який допомагає у вербуванні бійців в Україну, сказав, що ще сотні добровольців зголосилися воювати в Україні. За його приблизними підрахунками, щонайменше 1000 канадців подали заявки на вступ до українського війська. Через таку велику кількість бажаючих приєднатись до іноземного легіону в Україні створили окремий канадський батальйон.

Канадці можуть підписатися на офіційну українсько-урядову програму через веб-сайт DefendUkraine.ca або звернувшись безпосередньо у посольство чи консульства. Втім, за словами Вжесневського, багато канадців просто «забираються і їдуть» в Україну через Польщу.

«У нас є так багато колишніх канадських військових, які роблять крок вперед і розуміють, що це [напад РФ на Україну ]так фундаментально неправильно. Вони за своєю природою є захисниками і вони готові зробити крок вперед, подорожувати Україною...Вони також усвідомлюють, що це не лише битва за свободу та демократію 44 мільйонів громадян України. Сьогодні люди на передовій України… захищають північноатлантичний демократичний простір», – сказав Борис Вжесневський.

Нагадаємо, що з початку війни в Україні діє інтернаціональний легіон територіальної оборони. станом на 7 березня воювати на стороні України зголосилось близько 20 тисяч іноземних військових.