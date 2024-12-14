Успенський собор у Каневі передали у державну власність

Успенський (Георгіївський) собор у Каневі на Черкащині повернули у власність держави. Таке рішення ухвалив Господарський суд Черкаської області. До цього собор протягом 20 років перебував у власності УПЦ МП. Про це у суботу, 14 грудня, повідомили на сайті міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

«Нарешті Успенський (Георгіївський) собор у Каневі зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за державою в особі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України з подальшою передачею в оперативне управління Шевченківському національному заповіднику», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у мінкульті, церква протягом 20 років перебувала у власності Української православної церкви Московського патріархату незаконно. Раніше Смілянська окружна прокуратура, яка подала позов до суду з вимогами повернути собор у державну власність, повідомляла, що у 2003 році Канівська міська рада без погодження надала дозвіл УПЦ МП на оформлення права власності.

«Завдяки системній і наполегливій роботі команди Міністерства культури та стратегічних комунікацій України спільно зі Смілянською окружною прокуратурою Черкаської області вдалося відновити справедливість і забезпечити реєстрацію речових прав та юридичне оформлення повернення пам’ятки у державну власність», – зазначили у мінкульті.

Успенський собор звели у 1144 році, його будівництво профінансував князь Всеволод Ольгович. У соборі відбулася панахида за гетьманом Іваном Підковою, якого стратили у Львові у 1578 році. Там також у 1861 році відспівували тіло Тараса Шевченка перед його похованням на Чернечій горі. З 1972 по 1990 роки у приміщенні храму функціонував Канівський музей народного декоративного мистецтва. У 1993 році після реставрації собору його передали релігійній громаді УПЦ МП. У 2009 році постановою Кабміну Успенський собор був занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятка археології національного значення.

У серпні 2023 року Смілянська окружна прокуратура за матеріалами обласного управління Служби безпеки України скерувала до суду заяву з вимогою повернути собор у державну власність.