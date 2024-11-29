Більшість парафій добровільно перейшли у ПЦУ

Львівська область стала першою в Україні, де немає жодної зареєстрованої релігійної громади православної церкви Московського патріархату. Про це 29 листопада повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, зазначивши, що ще на початку повномасштабного вторгнення таких громад на Львівщині було 54.

«Сьогодні історичний день для Львівщини – регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. До початку агресії Росії проти України у 2014 році в нашій області було 66 релігійних громад московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54», – повідомив Максим Козицький.

Очільник Львівщини уточнив, що 27 ліквідованих громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власним рішенням.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з Росією. Ті, хто добровільно не перейде до ПЦУ, їхню діяльність припинять через суд відповідно до закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».