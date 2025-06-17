Після того представники УПЦ МП почали перекривати дорогу біля собору

У центрі Чернівців біля Свято-Духівського собору 17 червня по обіді сталися сутички між вірянами Української православної церкви Московського патріархату та Православної церкви України. Сутички трапилися після того, як священники ПЦУ прийшли до собору, аби відправити там богослужіння. За повідомленням медиків, до бригад швидкої допомоги звернулося п’ятеро людей. Частина прихильників УПЦ МП також на знак протесту перекрила дорогу біля храму по вул. Головній.

Речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева повідомила ZAXID.NET, що станом на 18:00 біля храму перебували прихильники як УПЦ МП, так і ПЦУ. Також на місці було багато поліції, яка здійснювала охорону громадського порядку. «Правоохоронці розмовляли з учасниками конфлікту, переконували їх, щоб не допустити більш серйозних наслідків, бійок між людьми та публічних нападів. Конфліктні ситуації вони повинні вирішувати лише в правовому полі», – зазначила Кароліна Маришева.

За даними Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ у вівторок, 17 червня, у Свято-Духівському соборі священники ПЦУ мали провести перший молебень українською мовою, адже релігійна громада храму за вихід з-під юрисдикції УПЦ МП проголосувала ще в лютому 2025 року. Поки завершувалися юридичні процедури з документами, в церкві не проводили богослужіння.

«Священнослужителі ПЦУ вирішили провести першу службу божу українською мовою в Свято-Духівському соборі. Наші представники були всередині храму, а прихильники московського патріархату зібралися навколо церкви. Вони і далі нападають на нас. В соцмережах закликали приїздити з усієї області своїх прихильників, брати зі собою палиці, газові балончики, щоб далі нападати на нас», – розповів ZAXID.NET священник ПЦУ, капелан Роман Грищук.

За даними «Укрінформу», до Свято-Духівського собору викликали дві бригади швидкої допомоги. Медики розповіли, що наразі по допомогу звернулися 5 осіб – у людей ушкодження різного характеру. Також за даними телеграм-каналу «Хороші Чернівці», представники УПЦ МП зламали ворота собору та кидалися в працівників поліції різними предметами та їжею. Також за допомогою болгарки намагалися відкрити двері церкви, всередині якої перебували священники ПЦУ та віряни.

Близько 19:00 прихильникам УПЦ МП вдалося пройти в середину собору. Для цього вони зрізали двері храму із завіс. Після цього священники московського патріархату розпочали богослужіння з вірянами УПЦ МП. Також представники московського патріархату розблокували дорогу на вул. Головній, тож рух громадського транспорту відновився.