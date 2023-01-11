До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
Загалом позачерговий з'їзд суддів України має обрати вісьмох членів Вищої ради правосуддя
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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До Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів
Позачерговий з'їзд суддів України обрав п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя. Про це йдеться у повідомленні на сайті ВРП.
Суддів обирали таємним голосуванням. До бюлетеня було внесено 16 кандидатів. У підсумку членами ВРП стали:
- Олександр Сасевич – суддя Львівського окружного адміністративного суду;
- Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду;
- Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду;
- Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області;
- Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду.
Новообрані члени Вищої ради правосуддя вже склали присягу. З'їзд продовжить роботу у четвер 12 січня.
Загалом позачерговий з'їзд суддів України має обрати вісьмох членів Вищої ради правосуддя. Посли країн групи G7 у Києві очікують на ці призначення. Вони кажуть, що призначення 8 нових членів ВРП потрібне для руху України в ЄС.
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