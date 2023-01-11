До Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів

Позачерговий з'їзд суддів України обрав п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя. Про це йдеться у повідомленні на сайті ВРП.

Суддів обирали таємним голосуванням. До бюлетеня було внесено 16 кандидатів. У підсумку членами ВРП стали:

Олександр Сасевич – суддя Львівського окружного адміністративного суду;

Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду;

Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду;

Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області;

Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду.

Новообрані члени Вищої ради правосуддя вже склали присягу. З'їзд продовжить роботу у четвер 12 січня.

Загалом позачерговий з'їзд суддів України має обрати вісьмох членів Вищої ради правосуддя. Посли країн групи G7 у Києві очікують на ці призначення. Вони кажуть, що призначення 8 нових членів ВРП потрібне для руху України в ЄС.