Майор Олег Ширяєв підтвердив прорив росіян на Дніпропетровщині

Командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв підтвердив прорив росіян на Дніпропетровщині. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у суботу, 25 жовтня, у офіційному телеграм-каналі полку.

«Ворог прорвався на територію області та намагається просунутися далі вглиб. Водночас згідно з інформацією, позначеною на карті DeepState, ця ділянка перебуває у “сірій зоні” [...] фронт має певну “пористість” — там одночасно діють і наші сили, і сили противника», – йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що наразі на Дніпропетровщині тривають стабілізаційні заходи, до яких залучені бійці 225 полку, а також інші підрозділи штурмових військ.

«Триває боротьба в “сірій зоні”, тож розганяти “зраду” – передчасно й недоцільно», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що повідомлення опублікували о 22:35 у телеграм-каналі 225 полку, однак знизу є підпис – командир 225-го окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв.

«Сіра зона» – ділянка фронту, яку не контролює жодна зі сторін й перебуває між позиціями військ двох армій. Така ділянка також може часто переходити з-під контролю однієї сторони під контроль іншої.

Додамо, що влітку 2025 року росіяни вже проникали на територію Дніпропетровської області. Проте 2 липня Генштаб ЗСУ заявив про ліквідацію та захоплення у полон росіян, які прорвалися на територію регіону.

