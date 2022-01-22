США проінформували Україну про ймовірний початок евакуації членів сімей дипломатів із посольства в Києві вже наступного тижня, повідомив у суботу, 22 січня, американський телеканал CNN з посиланням на свої джерела.

Зокрема, співрозмовник телеканалу, близький до українського уряду, розповів, що США проінформували про те, що розпочнуть евакуацію з України сімей своїх дипломатів, а також другорядних співробітників посольства США наступного тижня.

Як йдеться в публікації, президент Володимир Зеленський розмовляв з цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що якщо Сполучені Штати здійснять такий драматичний крок, то це буде «надмірною реакцією».

Згідно з низкою джерел CNN, посольство США в Києві попросило у Держдепартаменту дозвіл на від'їзд усіх другорядних співробітників та членів їхніх сімей.

Представник Держдепартаменту сказав, що їм "нема чого оголосити зараз». «Ми, як завжди, проводимо ретельне планування на випадок непередбачених обставин у разі погіршення безпекової ситуації», – сказали у Держдепі.

Представник посольства США в Україні відмовився від коментарів.

Як зазначає «Українська правда», 19 січня, виступаючи перед дипломатами в посольстві США в Києві, держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

21 січня агентство Bloomberg повідомляло, що США розмірковують над тим, чи варто евакуювати членів сімей дипломатів з України.

18 січня газета The New York Times повідомила, що Росія почала вивозити з України сім'ї своїх дипломатів. Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона не отримувала інформації від Росії про евакуацію співробітників дипломатичних установ РФ з України.

Додамо, що, за останньою інформацією розвідки, зараз неподалік від України перебувають 127 тис. російських військових.